Recorde-se que Osbourne tem 76 anos e foi diagnosticado com a doença Parkison.

"Vocês não têm ideia de como me sinto - obrigado do fundo do meu coração", disse na despedida emocionante, mas verdadeiramente metal.

Anunciado no início deste ano, 'Back To The Beginning' no estádio Villa Park, em Birmingham, foi anunciado como a "última reverência" ao homem referenciado como um dos fundadores do heavy metal após vários anos de problemas de saúde, incluindo a doença de Parkinson.

Durante o último concerto, na parte a solo, Ozzy cantou sentado num trono preto enquanto milhares de fãs assistiram ao concerto na cidade natal de Osbourne.

Recorde-se que o grupo foi formado em 1968 e tornou-se uma das bandas de metal de maior sucesso de todos os tempos, vendendo mais de 75 milhões de álbuns no mundo ao longo dos anos.

O seu original e homónimo álbum saiu em 1970 e entrou para o ‘top 10’ no Reino Unido, abrindo o caminho a uma série de álbuns de sucesso, incluindo o “Master of Reality”, de 1971, e o “Vol. 4”, um ano depois.

A fama de Osbourne atingiu o apogeu no início dos anos 2000, quando participou com a esposa, Sharon Osbourne, e dois dos seus filhos, no ‘reality show’ da MTV intitulado “The Osbournes.”

O concerto de despedida foi ideia de Sharon depois deste ter sido forçado a cancelar concertos que havia planeado em 2023.

Sharon Osbourne disse à Sky News no início deste ano que o único arrependimento de Ozzy foi não poder agradecer aos fãs, e assim que surgiu a ideia do concerto de reunião da banda.

Os lucros do concerto serão divididos entre as instituições Cure Parkinson's, o Birmingham Children's Hospital e o Acorn's Children's Hospice.