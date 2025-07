A chuva forçou o encerramento temporário neste domingo de três áreas abertas no Sena em Paris, informou a autarquia, um dia após a autorização do mergulho no rio pela primeira vez desde 1923.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt A bandeira vermelha era exibida neste domingo na entrada dos três espaços parisienses do centro, oeste e leste da cidade, que permanecerão fechados pelo menos até segunda-feira. Análises de amostras de água serão realizadas e os resultados devem ser conhecidos na manhã de terça-feira, segundo a autarquia. A piscina de Paris Plage, situada num canal no norte da cidade, pode ser reaberta na segunda-feira, dependendo da qualidade da água. A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui. O espaço habilitado no canal Saint-Martin, no centro da capital, que deveria receber os primeiros banhistas neste domingo, também permaneceu fechado devido ao "nível de pluviometria detetado, que compromete a qualidade da água", informou a autarquia do 10º distrito na rede social X. Em princípio, o local abrirá na quarta-feira ao meio-dia. Pierre Rabadan, secretário de Esportes na autarquia de Paris, disse que os encerramentos são uma "prova da seriedade do protocolo" implementado para garantir a "segurança máxima" dos cidadãos. No sábado, mais de 2.300 pessoas visitaram os três espaços, segundo a autarquia. As autoridades investiram mais de 1,4 mil milhões de euros para melhorar a qualidade da água. Contudo, como a água da chuva e as águas residuais são misturadas numa única rede, a única solução em caso de chuvas fortes é descarregar todas no Sena.