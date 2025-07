Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Francesco Farioli vai ser o novo treinador do FC Porto, com contrato válido até 2027, e apesar de ainda não ser oficial o vínculo a verdade é que o técnico já trabalha o reforço do plantel com André Villas-Boas, presidente dos azuis e brancos.

O líder do clube da Invicta tem urgência na reformulação do plantel e foi mesmo isso que partilhou com Farioli. A mesma logística estava a ser tratada com Anselmi, mas com a decisão de rescindir com o argentino avançou, os planos mudaram também.

E nesse sentido, sabe o 24notícias, ambas as partes estão já em conversações para decidirem os reforços para a próxima temporada e, segundo informações recolhidas, alguns nomes já estão em cima da mesa, sendo que vários desses jogam nos Países Baixos, onde Farioli orientou o Ajax na temporada passada.

Os milhões em causa, para os reforços, serão outro problema, dada a falta de liquidez financeira dos azuis e brancos. Também por isso a direção do FC Porto tem outros assuntos em agenda, concretamente a venda de alguns ativos. Pepê e Diogo Costa são os que têm mais mercado, e que já transmitiram também a vontade de rumarem a outras paragens, assim como está por decidir a situação de Francisco Conceição, que jogou na Juventus por empréstimo na última temporada.

Quanto à apresentação de Farioli, tudo indica que tal seja possível apenas na próxima semana, altura em que os azuis e brancos pretendem encerrar o capítulo Anselmi. Se entretanto a oficialização da rescisão seja possível, Farioli avança.