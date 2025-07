Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Acredita-se que a cidade de 3.500 anos, chamada Peñico, serviu como um importante centro comercial que ligava as primeiras comunidades da costa do Pacífico com aquelas que viviam nas montanhas dos Andes e na bacia amazónica.

Localizado a cerca de 200 km ao norte de Lima, este sítio fica a cerca de 600 metros acima do nível do mar e acredita-se que tenha sido fundada entre 1.800 e 1.500 a.C. — mais ou menos na mesma época em que as primeiras civilizações floresciam no Médio Oriente e na Ásia.

Citados pela BBC, investigadores dizem que a descoberta esclarece o que aconteceu com a civilização mais antiga das Américas, a Caral.

Imagens recolhidas com drones divulgadas pelos investigadores mostram uma estrutura circular num terraço na encosta do centro da cidade, cercada por restos de construções de pedra e barro.

Oito anos de pesquisa no local revelaram 18 estruturas, incluindo templos cerimoniais e complexos residenciais.

Em edifícios do local, os investigadores descobriram objetos cerimoniais, esculturas de argila de figuras humanas e animais e colares feitos de contas e conchas.

Peñico está situada perto de onde Caral, reconhecida como a civilização mais antiga conhecida nas Américas, foi fundada há 5.000 anos, por volta de 3.000 a.C., no vale de Supe, no Peru.

Caral possui 32 monumentos, incluindo grandes estruturas piramidais, agricultura de irrigação sofisticada e assentamentos urbanos. Acredita-se que se tenha desenvolvido isoladamente de outras civilizações antigas semelhantes na Índia, Egito, Suméria e China.

A investigadora Ruth Shady, arqueóloga que liderou a investigação sobre Peñico e a escavação de Caral na década de 1990, revelou, citada pela agência de notícias Reuters, que a descoberta foi importante para entender o que aconteceu com a civilização Caral depois desta ser dizimada pelas mudanças climáticas.

A comunidade de Peñico estava "situada num local estratégico para o comércio, para trocas com sociedades do litoral, das terras altas e da selva", acrescentou Shady.

O Peru abriga muitas das descobertas arqueológicas mais significativas das Américas, incluindo a cidadela inca de Machu Picchu, nos Andes, e as misteriosas Linhas de Nazca, esculpidas no deserto ao longo da costa central.