Depois de ter terminado no 5.º lugar na corrida de sexta-feira, amealhando 10 pontos, Félix da Costa destacou-se hoje ao registar o melhor tempo na sessão de grupos de qualificação, garantindo a 3.ª posição na grelha de partida. Durante a corrida, adotou uma estratégia inicial de gestão de energia e só nas últimas dez voltas atacou, ultrapassando os adversários e terminando com 2,574 segundos de vantagem sobre Sebastien Buemi (Envision), 2º classificado. Oliver Rowland (Nissan) completou o pódio.

“Que vitória incrível, foi uma corrida intensa, onde tudo correu bem, uma estratégia de gestão de energia perfeita e a ativação dos attack mode foi crítica. Finalmente conseguimos materializar o nosso andamento em resultados e esta vitória é um grande boost para mim e toda a minha equipa”, afirmou António Félix da Costa, sublinhando a importância do apoio da equipa Jaguar e de todos os fãs portugueses.

Na corrida de sexta-feira, o vencedor foi Pascal Wehrlein (Porsche), com Edoardo Mortara (Mahindra) em 2.º e Mitch Evans (Jaguar) em 3.º lugar. Com o triunfo de hoje, Félix da Costa sobe à 7ª posição no campeonato, com 39 pontos, liderado atualmente por Wehrlein, com 69 pontos.

O Mundial de Fórmula E prossegue em Madrid, no circuito de Jarama, no próximo dia 21 de março.

