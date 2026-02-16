Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 648 pessoas em todo o país nos últimos sete dias, com os crimes rodoviários a representarem a maior fatia das detenções, revelou a autoridade em comunicado enviado à imprensa.

Do total de detenções, 296 estiveram relacionadas com infrações na estrada: 153 por condução sob efeito do álcool, 106 por falta de habilitação legal para conduzir e 37 por outros ilícitos rodoviários.

A PSP deteve ainda 44 suspeitos por crimes contra a propriedade, como furtos e roubos, e 47 por tráfico de estupefacientes, tendo apreendido mais de 39 800 doses individuais de droga.

Armas, munições e pirotecnia apreendidas

Durante este período, a polícia apreendeu 59 armas de fogo, 34 armas brancas, 16 outras armas e 2493 munições, quer como medida cautelar, quer no seguimento de 18 detenções por posse de armas proibidas.

Foram também apreendidos 24 297 artigos de pirotecnia, com cerca de 35,2 quilos de matéria ativa.

Mais de 3500 infrações detetadas nas estradas

No âmbito da prevenção rodoviária, os agentes fiscalizaram 11 055 condutores e controlaram 50 544 viaturas por radar, tendo sido registadas 3518 contraordenações.

Entre as infrações mais frequentes contam-se a falta de inspeção obrigatória (549), o excesso de velocidade (487), a ausência de seguro (165), a condução sob influência do álcool (83), o uso do telemóvel ao volante (69) e a incorreta utilização do cinto de segurança (20).

1420 acidentes e uma vítima mortal

Nos últimos sete dias, foram contabilizados 1420 acidentes nas áreas sob responsabilidade da PSP, dos quais resultaram 340 feridos, 12 graves e 328 ligeiros, e uma vítima mortal, na sequência de um atropelamento ocorrido a 12 de fevereiro, no concelho do Porto.

No atual período carnavalesco, a PSP está a intensificar ações de prevenção, sensibilização e fiscalização, apelando aos condutores para que adaptem a condução às condições meteorológicas e evitem comportamentos de risco, como o excesso de velocidade, o consumo de álcool ou o uso do telemóvel durante a condução.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.