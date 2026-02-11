“A arriba que está junto destes prédios está a ter movimentos e cerca das 3.38 horas, uma pedra de dimensões significativas deslizou e atingiu o número 3 da Rua João Azevedo. Esta situação obrigou à retirada de 31 pessoas que foram entretanto encaminhadas para equipamentos da autarquia e para casa de familiares", adiantou a fonte.

De acordo com a proteção civil, o número 3 foi o que sofreu maiores danos devido ao impacto, tendo os outros edifícios sido evacuados ao nível do rés-do-chão por precaução.

“Cerca das 7 horas, os serviços de proteção civil municipal estavam a avaliar os danos e a possibilidade de alguns moradores poderem regressar às suas casas”, disse.

No local, estiveram 17 operacionais, com o apoio de seis veículos.