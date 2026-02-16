Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal suiço, 20Minuten, o acidente ocorreu por volta das 7h locais. Estima-se que 80 pessoas seguiam a bordo do comboio, que tinha partido de Spiez, às margens do Lago Thun, às 6h12. A empresa ferroviária BLS confirmou que o descarrilamento foi provocado por uma avalanche na área de Stockgraben, embora ainda não esteja claro se o comboio foi diretamente atingido pela neve.

O local do acidente encontra-se totalmente isolado, com os serviços de emergência a concluírem a maior parte das operações de socorro. Segundo as autoridades, não se registam ferimentos graves. Devido às condições meteorológicas adversas e à intensa queda de neve, a Organização Cantonale Valaisanne des Secours (OCVS) (entidade responsável pela coordenação e gestão de urgências médicas e sanitárias no cantão do Valais, na Suíça) mantém-se em alerta.

O descarrilamento provocou interrupções no serviço ferroviário entre Goppenstein e Brig, na linha Frutigen–Brig, incluindo a linha RE1. A SBB – Swiss Federal Railways prevê que o tráfego permaneça suspenso até pelo menos terça-feira de manhã, com atrasos e cancelamentos esperados.

As circunstâncias exatas do acidente continuam por esclarecer, e a polícia do Valais vai divulgar mais informações sobre o tipo de comboio envolvido e a causa do acidente assim que estiverem disponíveis.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.