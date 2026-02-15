Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A votação da segunda volta foi adiada para este domingo em vários locais afetadas pelas tempestades. Nas 20 freguesias e secções de voto em causa estavam inscritos 36.852 eleitores.
António José Seguro venceu em todas as freguesias que foram a votos este domingo e passou os 3,5 milhões de votos, mais do dobro dos votos de Andre Ventura.
Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa
- Seguro vence
- Votaram 40% dos inscritos
Golegã, no distrito de Santarém
- Seguro vence
- Votaram 33% dos inscritos
São Vicente do Paul, no distrito de Santarém
- Seguro vence
- Votaram 51% dos inscritos
Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém
- Seguro vence
- Votaram 30% dos inscritos
Bidoeira de Cima, no distrito de Leiria
- Seguro vence
- Votaram 25% dos inscritos
Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal
- Seguro vence
- Votaram 29% dos inscritos
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários