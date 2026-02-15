Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A votação da segunda volta foi adiada para este domingo em vários locais afetadas pelas tempestades. Nas 20 freguesias e secções de voto em causa estavam inscritos 36.852 eleitores.

António José Seguro venceu em todas as freguesias que foram a votos este domingo e passou os 3,5 milhões de votos, mais do dobro dos votos de Andre Ventura.

Arruda dos Vinhos, no distrito de Lisboa

Seguro vence

Votaram 40% dos inscritos

Golegã, no distrito de Santarém

Seguro vence

Votaram 33% dos inscritos

São Vicente do Paul, no distrito de Santarém

Seguro vence

Votaram 51% dos inscritos

Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém

Seguro vence

Votaram 30% dos inscritos

Bidoeira de Cima, no distrito de Leiria

Seguro vence

Votaram 25% dos inscritos

Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal

Seguro vence

Votaram 29% dos inscritos

