Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A dirigente do Bloco de Esquerda defendeu que, “quando atacam os imigrantes, o verdadeiro alvo é outro”, sublinhando que, ao rebaixarem “uma parte da classe trabalhadora”, o que fica à superfície “é a oligarquia que a extrema-direita quer proteger e venerar”.

“É daí que vem o ódio à esquerda, o ódio ao povo e à liberdade”, acusou Mariana Mortágua, dirigindo-se à “direita radicalizada e caceteira”. E deixou um aviso: “Não se livram de nós. Estamos aqui para lutar, porque somos o povo da liberdade. Estamos aqui para vencer."

Lembrando que a deputada única do Bloco de Esquerda no Parlamento português vai ficar até ao final do ano e não só até ao final do processo orçamental, que termina esta semana.

A XIV Convenção Nacional do BE realiza-se este fim de semana com a eleição para a nova liderança a decorrer amanhã. O antigo deputado José Manuel Pureza está na corrida à coordenação do Bloco de Esquerda (BE), encabeçando as listas da “moção A” à Mesa Nacional e à Comissão Política.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.