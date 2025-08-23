Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na final, disputada este sábado, o limiano terminou em 3.26,16 minutos, a apenas 66 centésimos do húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em Tóquio2020, que venceu a corrida, e a 18 centésimos do australiano Thomas Green, segundo classificado.

Com este resultado, Fernando Pimenta soma agora oito medalhas em Mundiais na disciplina olímpica de K1 1.000 metros — três de ouro, duas de prata e três de bronze, segundo a Lusa, no Record.

Este é o segundo pódio português em Milão, depois da vitória no K4 500 metros de Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, também campeões da Europa.