O internacional português, de 26 anos, estreia-se assim nos prémios oficiais da presente edição da Liga Portugal Betclic, superando a concorrência de Hornicek, do SC Braga, que obteve 13,59% das preferências, e de Andrew, do Gil Vicente FC, com 10,68% dos votos.

Durante o período em avaliação, Diogo Costa foi titular nos quatro jogos disputados pelo FC Porto na Liga Portugal Betclic, sofrendo apenas um golo e contribuindo de forma decisiva para um registo 100% vitorioso da equipa portista no campeonato.

A segurança demonstrada entre os postes e a consistência exibida ao longo do mês estiveram na base da escolha dos treinadores, que elegeram o guarda-redes azul e branco como o melhor da posição em dezembro.

