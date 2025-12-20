Thiago Silva construiu uma carreira de referência no futebol europeu, com passagens por alguns dos principais campeonatos e uma longa experiência em competições internacionais. Apesar da idade, 41 anos, o jogador mantém ambições elevadas e pretende continuar a competir ao mais alto nível, com o objetivo de ser chamado ao Mundial do próximo ano.

A eventual chegada do central ao Dragão seria encarada como uma aposta de curto prazo, destinada a acrescentar liderança, maturidade e solidez defensiva a um plantel que conta com vários jogadores jovens. A experiência em contextos de elevada exigência é vista como um trunfo relevante pela estrutura azul e branca.

Para já, não existe qualquer confirmação oficial por parte do clube. O interesse insere-se num processo de avaliação do mercado, com o FC Porto atento a oportunidades que permitam reforçar o plantel sem comprometer o equilíbrio financeiro. O dossiê deverá conhecer desenvolvimentos nas próximas semanas.