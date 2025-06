Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A temporada do FC Porto a nível nacional não foi boa e acabou agora com a eliminação precoce na fase de grupos do Mundial de Clubes. Os alarmes soaram e, até final da semana, André Villas-Boas, o presidente azul e branco, vai reunir com a equipa técnica, liderada por Martín Anselmi, e ainda com a estrutura ligada ao futebol para tomar decisões.

Anselmi foi uma escolha pessoal de André Villas-Boas e o dirigente ainda acredita que o argentino é a solução para o futuro imediato dos azuis e brancos. No entanto, essa não é a ideia da generalidade da direção do FC Porto.

O treinador argentino chegou ao Dragão no final de janeiro e a verdade é que os resultados não foram os melhores desde então, culminando com uma péssima prestação no Mundial de Clubes, que se está a realizar nos Estados Unidos.

Caso a solução passe pela saída imediata de Martín Anselmi, o 24notícias sabe que o italiano Francesco Farioli é um dos nomes que está em cima da mesa para a sucessão.

O treinador transalpino está livre, depois de ter saído do Ajax no final da temporada, mas também tem outros interessados, concretamente na Arábia Saudita.

Farioli foi um nome indicado por Andoni Zubizarreta, o diretor para o futebol nos dragões, já antes da chegada de Martín Anselmi e agora o seu nome volta a estar em cima da mesa. A questão financeira poderá, contudo, ser um problema, dado que o italiano tem ofertas de muitos milhões, algo com que os azuis e brancos não podem rivalizar.