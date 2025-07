Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois da saída de Kokçu para o Besiktas, outro turco do Benfica pode seguir as suas pisadas, nomeadamente Aktürkoglu, que é desejado pelas águias negras. O emblema de Istambul já contactou o Benfica para saber das condições para receber o avançado e as águias não descartam a sua saída.

Contratado na temporada passada ao Galatasaray, a troco de 12 milhões de euros, neste momento, para início de conversa, os encarnados começaram por pedir uma verba na ordem dos 20 milhões de euros pelo futebolista de 26 anos e ainda mais uns milhões por objetivos.

O Besiktas, de acordo com a imprensa turca, acredita que poderá reduzir o valor pedido pelo Benfica, sobretudo devido à vontade do futebolista em regressar ao seu país, e admitem avançar com uma proposta na ordem dos 17 milhões ou um empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória no final da temporada, a exemplo do que aconteceu com Kokçu, que irá render 30 milhões aos encarnados.

Aktürkoglu marcou 16 golos pelos encarnados na temporada passada e era uma forte aposta de Bruno Lage, mas o jogador e a sua família não se adaptaram ao estilo de vida em Portugal, pelo que pretendem regressar à Turquia.

O Benfica, obviamente, contava com o jogador e caso a transferência seja uma certeza, as águias terão de voltar ao mercado, onde estão muito ativas.