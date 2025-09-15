Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal A Bola, os ingressos foram disponibilizados às 16h00 desta segunda-feira e rapidamente se esgotaram, confirmando a forte mobilização dos bracarenses para o clássico minhoto, mesmo num momento menos positivo da equipa, que soma dois empates e uma derrota nas últimas três jornadas da Liga.

Restam apenas bilhetes para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP), que só podem ser adquiridos online.

A partida, a contar para a 6.ª jornada da Liga, está marcada para sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.