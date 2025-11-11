Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à CNN, questionado sobre se 2026 seria o seu último Mundial, Ronaldo respondeu: "Definitivamente, sim. Terei 41 anos e penso que será o momento certo para encerrar a minha participação em grandes competições".

Na semana passada, Ronaldo tinha indicado que se retiraria “em breve”, esclarecendo agora que pretende manter-se ativo um ou dois anos ainda. "Se formos honestos, quando digo em breve, é provavelmente dentro de um ou dois anos que ainda estarei em atividade", afirmou.

Com 40 anos, Ronaldo já marcou 953 golos por clubes e selecção e continua a perseguir a marca histórica de 1.000 golos na carreira. O próximo Mundial, que decorrerá no Canadá, México e Estados Unidos, será o sexto do internacional português.

Atualmente a jogar pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, Ronaldo é o maior marcador de sempre em jogos internacionais masculinos, com 143 golos pela selecção portuguesa. O avançado, que já representou clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, conquistou o Euro 2016, mas o Mundial continua a ser um dos poucos grandes troféus que faltam na carreira.

A selecção portuguesa, orientada por Roberto Martínez, ainda não garantiu a qualificação para o torneio de 2026, mas assegurará o lugar caso vença a República da Irlanda no jogo de quinta-feira.

Cristiano Ronaldo estreou-se na seleção nacional há 22 anos, a 20 de agosto de 2023, contra o Cazaquistão. O jogador do Al-nassr tinha 18 anos e foi convocado pelo treinador Luiz Felipe Scolari após a confirmação da transferência do Sporting para o Manchester United.