Richard Ríos deve ser anunciado como jogador do Benfica nos próximos dias. Os encarnados chegaram a acordo com o Palmeiras, a troco de 28 milhões de euros e têm preparado um contrato de cinco anos com o futebolista, que passará para o topo dos mais bem pagos do clube lisboeta, com um vencimento na ordem dos quatro milhões de euros por ano.

As negociações com o Palmeiras foram as mais duras, com Rui Pedro Braz, diretor desportivo dos encarnados, a ter de fazer duas viagens para o Brasil no espaço de apenas uma semana. O emblema são paulino pedia 30 milhões de euros pela saída do médio de 25 anos e parecia intransigente, até porque recusou uma oferta de 28 milhões por parte da Roma. A "forma séria", como apelidaram as negociações com o Benfica, fez com que a direção do emblema brasileiro tivesse aceite a oferta encarnada.

O papel de Richard Ríos também se revelou muito importante, pois, depois de uma conversa telefónica com Rui Costa, ficou convencido com a oferta. O internacional colombiano vê no Benfica uma ponte para outra liga e para um clube de topo, tendo Rui Costa dado vários exemplos ao jogador, como por exemplo, o mais recente, de Enzo Fernandez, que esteve seis meses na Luz e depois rumou ao Chelsea.

O jogador é agora esperado na Luz na próxima semana, de forma a poder fazer parte das escolhas de Bruno Lage para o jogo com o Sporting, para a Supertaça, no próximo dia 30.