Depois da vitória pela margem mínima em Famalicão, na última jornada do campeonato, Rui Borges fez algumas mexidas no 'onze' dos leões, que surtiram efeitos, pois os 'leões' golearam o Kairat Almaty por 4-1.

O primeiro golo da partida só surgiu perto do final da primeira parte, aos 44 minutos, com uma finalização de Francisco Trincão de fora da área.

Na segunda parte, Trincão voltou a marcar, tal como Geovany Quenda, que se torna no primeiro camisola 7 dos 'leões' a marcar um golo a contar para Champions no século XXI em Alvalade.

A equipa do Cazaquistão ainda reduziu com um golo de Alisson Santos, aos 85 minutos de jogo.