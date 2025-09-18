O Sporting CP estreou-se na Champions League esta temporada goleando a equipa do Cazaquistão Kairat Almaty por 4-1, no Estádio de Alvalade.
Depois da vitória pela margem mínima em Famalicão, na última jornada do campeonato, Rui Borges fez algumas mexidas no 'onze' dos leões, que surtiram efeitos, pois os 'leões' golearam o Kairat Almaty por 4-1.
O primeiro golo da partida só surgiu perto do final da primeira parte, aos 44 minutos, com uma finalização de Francisco Trincão de fora da área.
Na segunda parte, Trincão voltou a marcar, tal como Geovany Quenda, que se torna no primeiro camisola 7 dos 'leões' a marcar um golo a contar para Champions no século XXI em Alvalade.
A equipa do Cazaquistão ainda reduziu com um golo de Alisson Santos, aos 85 minutos de jogo.
Comentários