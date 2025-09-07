Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fernando Pimenta e José Ramalho sagraram-se tetracampeões mundiais na categoria de K2, depois de completarem os 29,2 quilómetros do percurso em 01:54.00,62 horas.

A vitória foi conquistada de forma renhida, com apenas 1,27 segundos de vantagem sobre os dinamarqueses Mads Pedersen e Philip Knudsen.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O pódio ficou completo com os húngaros Adrian Boros e Tamas Erdelyi, que terminaram a 3,23 segundos dos portugueses.

O resultado reforça o domínio da dupla portuguesa, que já tinha conquistado o ouro no Europeu deste ano, e eleva para cinco o número de medalhas alcançadas por Portugal nestes Mundiais — três de ouro e duas de bronze.