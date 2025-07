A recriação histórica do confronto entre as tropas portuguesas, comandadas por Jacques de Magalhães, e as forças castelhanas evoca uma importante vitória lusa na Guerra da Restauração da Independência.

Até segunda-feira, a Aldeia Histórica do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, vai ser palco de cortejos históricos, música e dança seiscentistas, artes performativas, espetáculos de fogo, teatralizações e encenações de vivências quotidianas da época.

“Esta celebração pretende envolver toda a comunidade, residentes e visitantes, num autêntico regresso ao passado, permitindo vivenciar a grandeza e importância desta batalha para a História de Portugal”, adiantou Carlos Condesso, presidente da autarquia, à agência Lusa.

O evento culminará no dia 07, feriado municipal, com a aguardada reconstituição da batalha final, que terá lugar na aldeia de Mata de Lobos, perto dos campos da Salgadela, palco do confronto entre tropas lusas e castelhanas há 361 anos.

As atividades programadas vão envolver várias dezenas de figurantes, trajados a rigor.

Carlos Condesso afirmou que, além da evocação histórica, outro objetivo da recriação da Batalha de Castelo Rodrigo é atrair visitantes ao concelho.

“Queremos aumentar o número de turistas que visitam Figueira de Castelo Rodrigo e a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo – que já recebe anualmente mais de 300 mil visitantes, grande parte deles vindos pela via fluvial –, e com isso dinamizar a economia local”, justificou.

A batalha é ainda evocada num centro interpretativo, inaugurado em 2022 no centro da vila, por onde já passaram milhares de visitantes.

“Tem tido um sucesso crescente. Há muitas visitas de escolas de todo o país e recebemos também, uma vez por semana, cem turistas, no âmbito de uma parceria com uma operadora turística no Douro”, revelou.

O equipamento é “um complemento a essa gloriosa batalha, contextualizando o sucedido e a época em que ocorreu, mas dando também a conhecer os seus protagonistas”, indicou Carlos Condesso.

A importância da batalha é de tal ordem que Figueira de Castelo Rodrigo celebra no dia 7 de julho o seu feriado municipal, que este ano ficará marcado pela reabertura das piscinas municipais cobertas.

A cobertura do edifício foi totalmente destruída pelo vento da tempestade “Martinho”, na madrugada do dia 20 de março.

O equipamento esteve encerrado até agora e foi alvo de um investimento da ordem dos 283 mil euros, suportado pelo município.

O dia termina em Mata de Lobos, pelas 18h00, com a deposição de uma coroa de flores na Cruz de Pedro Jacques de Magalhães – herói da Batalha de Castelo Rodrigo –, a inauguração das obras de requalificação do Parque de Lazer da aldeia e a recriação da batalha final, a partir das 20h30.

O programa evocativo fecha com um espetáculo de fogo de artifício, agendado para as 22:00, também naquela freguesia do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.