Os ‘encarnados’ reconquistaram um título que lhes escapava desde 2018/19, depois de uma final em que começaram a vencer, no terreno dos ‘leões’, permitiram a reviravolta aos tetracampeões e acabaram por forçar a ‘negra’, ao vencerem em casa.

Afonso Jesus e Diego Nunes marcaram os golos da reviravolta dos ‘encarnados’, na segunda parte, após o golo de Taynan, que desempatou momentaneamente a igualdade da primeira parte, com os remates certeiros de Zicky Té e Alex Merlim, para o Sporting, e de Diego Nunes e Arthur, para o Benfica.

O Benfica mantém-se no segundo lugar no palmarés do campeonato, com nove cetros, menos 10 do que os ‘leões’, que este ano aspiravam a um inédito pentacampeonato na modalidade, após os triunfos na Taça de Portugal e na Taça da Liga.