Sha’Carri Richardson, atual campeã mundial dos 100 metros, foi detida no passado domingo por alegada agressão ao namorado, também ele atleta, no aeroporto internacional de Seattle-Tacoma, em Washington, avança a Sky News com base num relatório policial.

A atleta norte-americana de 25 anos foi acusada de uma infração de violência doméstica em quarto grau, quatro dias antes de participar na primeira eliminatória da prova de 100 metros femininos nos Campeonatos de Atletismo dos EUA (USATF), em Eugene, Oregon.

Segundo o relatório citado, um supervisor da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) alertou a polícia para uma discussão entre Richardson e o namorado, Christian Coleman, igualmente sprinter. Após analisar imagens de videovigilância, o agente policial observou Richardson a puxar com força a mochila de Coleman com o braço esquerdo.

Até ao momento, nem a atleta, nem os seus representantes emitiram qualquer declaração pública sobre o incidente. Também não é claro se a detenção poderá ter consequências desportivas para Richardson, que continua a ser uma das favoritas para os Jogos Olímpicos.

A Sky News destaca ainda que Richardson competiu esta semana nos USATF Championships, apesar da detenção.