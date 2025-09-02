Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Trump tinha alimentado expectativas de que um encontro presencial com Putin, realizado no mês passado no Alasca, pudesse abrir caminho para um avanço nas negociações de paz. Contudo, não foi alcançado qualquer acordo nem ficou marcada uma nova reunião, enquanto a Rússia prossegue os seus ataques aéreos contra a Ucrânia.

“Estou muito desiludido – ele sabe. Temos uma grande relação”, declarou Trump a Scott Jennings do Radio Show, citado pela Sky News.“Muito desiludido, milhares de pessoas estão a morrer. Não são americanos que estão a morrer, mas russos e ucranianos, e são milhares”.

O líder norte-americano acrescentou ainda: “Vamos ver o que acontece, mas posso dizer que estou muito desiludido com o Presidente Putin. Vamos fazer algo para ajudar as pessoas a viver. Não é uma questão da Ucrânia, é ajudar pessoas a viver.”

Questionado sobre a aproximação entre China e Rússia, num momento em que Xi Jinping recebe Putin e outros líderes em Pequim, Trump disse não estar preocupado com um eventual eixo contrário aos Estados Unidos.