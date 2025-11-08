Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A primeira volta, realizada a 25 de outubro, registou uma participação recorde de 86.297 sócios, o número mais elevado de sempre em eleições de um clube desportivo, superando o anterior máximo do Barcelona, que datava de 2010, com 57.088 votantes. Rui Costa ficou em primeiro lugar com 42,1% dos votos, seguido de João Noronha Lopes, com 30,3%, o que obrigou à realização de uma segunda volta.

Os restantes candidatos ficaram a grande distância: Luís Filipe Vieira, antigo presidente do clube, obteve 13,86%, João Diogo Manteigas reuniu 11,48%, Martim Mayer somou 2,10% e Cristóvão Carvalho apenas 0,18%.

De acordo com uma sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF, Jornal de Notícias e Maisfutebol, Rui Costa surge como favorito, reunindo 60,5% das intenções de voto contra 34,9% de João Noronha Lopes. A confirmar-se este resultado, o atual presidente deverá ser reconduzido no cargo.

A votação decorre hoje, sábado, entre as 8h30 e as 22h00, com voto presencial no Estádio da Luz, bem como nas delegações dos Açores, Madeira e estrangeiro, com horários adaptados. Os sócios elegem quatro órgãos sociais: Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Comissão de Remunerações.

O clube reforçou a logística do ato eleitoral, com acesso às mesas de voto pelos Pavilhões 1 e 2 do Estádio da Luz, entrada pela porta n.º 2, junto ao Centro Comercial Colombo, e até três horas de estacionamento gratuito nos parques do Colombo, do Hospital da Luz e da Praça Cosme Damião. Está ainda previsto transporte assistido gratuito para sócios com mobilidade reduzida, disponível entre as 8h30 e as 22h00.