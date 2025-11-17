Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No domingo o convidado da segunda parte do programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha, na SIC, foi Cotrim Figueiredo e deixou no ar que esta segunda-feira sairia uma sondagem que favorecia a sua candidatura. Não mentiu, João Cotrim de Figueiredo regista uma forte subida, passando de 7,5% para 11%, consolidando-se nos dois dígitos, na sondagem de hoje da Pitagórica para a TVI/CNN.

Sabemos que nas últimas eleições tem havido votos que se discutem fora das arruadas, dos debates, das reportagens e das entrevistas televisivas. As redes sociais têm um papel cada vez mais fundamental e são centrais na estratégia dos candidatos. E se se sabe que em caso de sondagens desfavoráveis todos se apressam a citar Luís Paixão Martins e a lembrar "Como mentem as sondagens", quando as sondagens beneficiam as campanhas há festejos comedidos, desta vez aconteceram maioritariamente nas redes sociais.

João Cotrim Figueiredo continua a dizer que o seu objetivo - ainda que a pareça longínquo - é a segunda volta. E foi essa a intenção que manifestou nas redes sociais, ir a uma segunda volta, que segundo a sondagem lançada hoje parece ser o cenário mais provável independente dos candidatos que a irão disputar.

Nos cenários de segunda volta, Marques Mendes apresenta vantagem: venceria Gouveia e Melo com 46% contra 39%, Seguro com 44% contra 40% e Ventura com 70% contra 19%. Gouveia e Melo apenas venceria Ventura, com 68% contra 18%, e Seguro venceria ambos, obtendo 43% contra 39% frente a Gouveia e Melo e 67% contra 21% frente a Ventura.

Gouveia e Melo, que passou o dia em campanha no Porto, não fez nenhuma alusão especial à sondagem nem nas redes sociais, nem nas várias declarações aos jornalistas que o acompanharam ao longo do dia. Na sondagem da Pitagórica, Henrique Gouveia e Melo perde terreno, caindo de 22,2% para 18,4% no voto direto estando ligeiramente atrás de Marques Mendes com quem se encontra em empate técnico dentro da margem de erro.

Marques Mendes que lidera ligeiramente com 19,7% das intenções de voto numa escalada ascendente e que, segundo a sondagem, ganha tração junto dos mais novos. O candidato apoiado pelo PSD festejou nas redes sociais o facto de se encontrar "novamente em primeiro lugar" e por manter "a liderança em todas as combinações".

António José Seguro surge em terceiro lugar com 15,2% e de acordo com o estudo é mais forte nas regiões do centro do país. O candidato, apoiado pelo PS, tem mostrado estabilidade relativa e poderá beneficiar se Jorge Pinto desistir a seu favor. Nas redes sociais aproveitou a sondagem para apelar à mobilização em torno da sua candidatura. "Venham, passem a palavra, tragam amigos, familiares e vizinhos. Portugal precisa de todos, todos mesmo, para construirmos juntos um futuro Seguro."

Por fim, André Ventura, habituado a driblar os resultados das sondagens no dias das eleições, recupera ligeiramente da última sondagem, passando de 11,5% para 12,8%. Contudo, numa segunda volta perderia contra qualquer um dos principais candidatos.

Nesse cenário Marques Mendes venceria Ventura (70% contra 19%), Gouveia e Melo apenas ganharia a Ventura (68% contra 18%) e Seguro sem dificuldades ultrapassava Ventura com 67% contra 21% das intenções de voto.

Habituado a usar as redes sociais para comunicar com o seu eleitorado, André Ventura fez uma série de publicações após a divulgação da sondagem. Sendo que, o candidato recordista de entrevistas televisivas, aproveitou para primeiro para ignorar a sondagem que não o beneficia e vangloriar as audiências televisivas.

Hoje começam os debates e o frente a frente será entre André Ventura e António José Seguro na TVI, os debates podem ser fundamentais para ajudar os indecisos que neste momento rondam os 13% e cuja distribuição não foi incluída nesta sondagem.