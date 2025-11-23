Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



A jornalista ambiental fez o anúncio no 62.º aniversário do assassinato de John F. Kennedy (JFK). A doença foi diagnosticada em maio do ano passado, após o nascimento do seu segundo filho, quando o seu médico detetou uma contagem elevada de glóbulos brancos. O diagnóstico revelou tratar-se de leucemia mieloide aguda com uma mutação rara conhecida como Inversão 3, condição normalmente observada em pessoas mais velhas.

Desde então, Schlossberg submeteu-se a ciclos de quimioterapia, duas transplantas de células estaminais – primeiro com células da irmã e depois de um doador não relacionado – e participou em ensaios clínicos. Um dos médicos envolvidos no último estudo terá indicado que poderia mantê-la viva apenas por cerca de um ano.

Num ensaio publicado na The New Yorker no sábado, Tatiana Schlossberg partilhou também as suas preocupações em relação às políticas defendidas por Robert F. Kennedy Jr., conhecido crítico de vacinas. Segundo a neta de JFK, as medidas promovidas pelo secretário da Saúde podem prejudicar pacientes oncológicos como ela própria. A mãe de Tatiana, Caroline Kennedy – antiga embaixadora dos EUA – já tinha instado o Senado a rejeitar a confirmação de RFK Jr. no Congresso, em janeiro.

Robert F. Kennedy Jr. tem estado no centro de várias polémicas, incluindo declarações de que as vacinas contra a Covid-19 deixaram de ser recomendadas para crianças saudáveis e mulheres grávidas, a demissão do painel responsável por recomendações sobre vacinas e a recusa em apoiar a vacinação face a surtos de sarampo.

A neta de JFK cresceu sob a sombra de uma família marcada por tragédias. A sua avó, Jacqueline Kennedy Onassis, faleceu de cancro em 1994, quando Tatiana tinha menos de cinco anos. A própria jornalista afirma sentir que adicionou uma nova tragédia à vida da mãe e da família, sem possibilidade de intervenção.

