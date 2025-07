Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sublinhou a importância desta medida para a problemática da habitação, no site da Câmara. Acrescentando que é um trabalho conjunto com o "Governo, com a Europa através do PRR, com a CML que cede o terreno e com a Junta de Freguesia de Benfica, que vai executar a obra”. Na área de 2 677 m2 começaram a ser construídos 50 apartamentos T1, T2 e T3, divulga o comunicado.

Na página da Câmara, encontra-se o prazo de entrega, que deve ser em junho de 2026. A obra integra a Estratégia Local de Habitação de Lisboa.