"Esta é uma escolha muito ambiciosa de um treinador em qual acreditamos muito. Acreditamos que nos irá levar ao sucesso. Tem um percurso exclusivo no futebol europeu com sucesso, com visão e escolhemos o Francesco para atacar estas duas próximas temporadas, nomeadamente esta primeira onde queremos regressar rapidamente aos títulos, com uma demonstração de força, espírito e rigor que queremos ver as nossas equipas", disse o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, na abertura da apresentação do novo treinador.

"A ti, Francesco, iremos colocar todas as ferramentas à tua disposição para que chegues ao sucesso", assegurou o presidente.

André Villas-Boas anunciou um "conjunto de ideias" para uma reconstrução no clube, que incluem uma renovação do plantel.

Francesco Farioli, que deixou o Ajax depois de não conseguir o título nos Países Baixos, começou por agradecer ao presidente dos dragões " pelas palavras e acima de tudo, pela responsabilidade".

"Temos muito trabalho a fazer e desde o primeiro momento começamos a analisar os desafios que vamos enfrentar, que são muitos", admitiu o italiano, que disse ser um privilégio representar um clube "tão icónico" no futebol português e europeu.

Farioli afirmou ter muita ambição para recuperar a identidade da equipa e devolver o FC Porto ao "sítio onde pertence".

O treinador relembrou ainda José Mourinho, que fez história no clube, e considerou este novo desafio como uma "ótima oportunidade".

Francesco Farioli disse que não quer trazer preconceitos, e por isso, optará pela estratégia de avaliar e "ser direto" na sua avaliação.

Questionado pelos jornalistas, André Villas-Boas apontou a visão e o entusiasmo de Farioli como algumas das razões para a escolha do novo treinador.

"Tudo isto ajudou a chegar a acordo, mas sobretudo é a noção do sentido de exigência que é necessário no FC Porto. Compromisso com a vitória está claro no discurso de Farioli", disse.

André Villas-Boas disse ainda que o clube pode estar perante o "melhor mercado da história" dos dragões, e que agora terão a facilidade de operar no mesmo.