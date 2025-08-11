Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Há muito que o Benfica tenta encontrar um jogador criativo para as faixas do ataque e agora as baterias parecem apontar para Amoura, do Wolfsburgo, noticia esta segunda-feira o Record, um nome também confirmado pelo 24notícias.

Não é um negócio de fácil resolução, não só pelo valor, na ordem dos 35 milhões de euros, mas também devido à cobiça ao jogador argelino que na temporada passada marcou dez golos ao serviço do clube alemão, que levaram o Wolfsburgo a pagar já este ano 32 milhões de euros ao Union St. Gilloise, clube belga (o mesmo de Ivanovic) que o emprestou na última temporada ao emblema germânico.

Depois de terem perdido Almada para o Atlético de Madrid e João Félix para o Al Nassr, Amoura é agora a aposta para o setor mais atacante, onde pode jogar em várias posições.

Leões atrás de Hernández

Se o Benfica procura criativos para a frente de ataque, também o Sporting está no mercado por jogadores semelhantes, tanto Jota Silva, do Nottingham Forest, como agora de Hernández, jovem de 22 anos do Deportivo da Corunha.

A informação foi revelada esta manhã de segunda-feira por Fabrizio Romano, que diz mesmo que os leões já fizeram movimentações no sentido de contratar o jovem espanhol.

Yeremay Hernández foi o principal destaque do Deportivo, apontando 15 golos e cinco assistências no campeonato, números que fizeram com que o jovem extremo, que passou pela formação do Real Madrid, atraísse outra cobiça.