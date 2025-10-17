Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A prova terá início às 10h00, junto à sede da CIMPOR, e percorrerá várias ruas da vila. Para garantir a segurança dos atletas, a PSP realizará cortes momentâneos à circulação rodoviária ao longo do percurso.

Entre as 9h45 e as 10h20, os acessos da EN 10 para a zona ribeirinha, incluindo as pontes da Cimpor e a que dá acesso à Rua Cónego Joaquim Maria Pereira Botto, estarão temporariamente encerrados.

O passeio ribeirinho, entre Vila Franca de Xira (junto à Fábrica das Palavras) e Alhandra (junto às piscinas), integrará grande parte do percurso. Entre as 09h00 e as 11h30, a circulação de pessoas no passeio será proibida.

A PSP garante que fará o possível para minorar transtornos causados pelo condicionamento, limitando ao mínimo os períodos de interdição.

A polícia aconselha os cidadãos a:

Aceder à EN 10 antes do período de interdição ou aguardar pela reabertura;

Acatar as ordens da PSP e não comprometer a segurança de si próprio ou dos atletas;

Evitar retirar veículos estacionados nas ruas do percurso até à reabertura da circulação;

Em caso de necessidade, contactar a PSP pelo 112 ou diretamente pelo número do Comando Metropolitano de Lisboa: 217 654 242.

A PSP agradece a colaboração da população e lamenta os eventuais transtornos causados pelo evento.

