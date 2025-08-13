O presidente ucraniano vai falar com Donal Trump antes do encontro com Putin.
O porta-voz do governo alemão confirmou que Volodymyr Zelensky estará "a trabalhar em Berlim" hoje, juntando-se pessoalmente a Merz para uma videochamada com Trump e Vance.
Antes de viajar para Berlim, Zelenskyy repetiu as suas principais declarações sobre “pressionar a Rússia” para alcançar um acordo de paz.
"Precisamos de aprender com a experiência da Ucrânia para evitar que a Rússia nos engane. Não há sinais de que os russos se estejam a preparar para encerrar a guerra", acrescentou.
