O porta-voz do governo alemão confirmou que Volodymyr Zelensky estará "a trabalhar em Berlim" hoje, juntando-se pessoalmente a Merz para uma videochamada com Trump e Vance.

Antes de viajar para Berlim, Zelenskyy repetiu as suas principais declarações sobre “pressionar a Rússia” para alcançar um acordo de paz.

"Precisamos de aprender com a experiência da Ucrânia para evitar que a Rússia nos engane. Não há sinais de que os russos se estejam a preparar para encerrar a guerra", acrescentou.