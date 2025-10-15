Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma cidadã francesa tornou-se protagonista de uma batalha jurídica inédita com a DC Comics devido ao nome da sua aplicação de aconselhamento familiar, Wondermum, conta o The Guardian.

Lise Sobéron, fundadora da aplicação, recebeu a 1 de abril deste ano uma carta dos advogados franceses da editora norte-americana, exigindo que cessasse a utilização do nome por alegada semelhança com a marca Wonder Woman, personagem icónica de banda desenhada da DC Comics.

Sobéron, de 43 anos, é uma figura conhecida em Caen, na Normandia, onde visita escolas para falar sobre bullying. A aplicação Wondermum oferece listagens de atividades familiares e ateliers, aconselhamento parental e um fórum de conversas, destinado sobretudo a mães, muitas delas a criar filhos sozinhas, tal como a própria fundadora.

Sobéron garante que a sua criação não possui qualquer semelhança com a personagem Wonder Woman, nem mesmo a imagem gráfica. O nome Wondermum foi sugerido pela filha, Lou, de 11 anos, após a morte do pai, Lounis, em 2020, vítima de uma rara doença neurodegenerativa conhecida como doença de Charcot.

“Ela disse-me que eu sou uma verdadeira ‘wonder mum’, uma super-heroína real, melhor do que uma personagem de desenho animado porque eu existo e elas não. Como poderia mudar o nome depois disso?”, explicou Sobéron.

Sobéron lamenta que a DC Comics não tenha apresentado alternativas, exigindo apenas a alteração do nome e a remoção dos gráficos da aplicação. “Não percebo realmente porquê. É uma verdadeira batalha de David contra Golias e espero sinceramente conseguir vencer”, concluiu.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.