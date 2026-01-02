Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a ação, apresentada esta terça-feira e consultada pela revista Variety, Brian King Joseph acusa Will Smith de “comportamento predatório” e de o ter “deliberadamente manipulado e preparado para exploração sexual” durante a digressão “Based on a True Story: 2025 Tour”, realizada na primavera passada.

O processo refere que Smith contratou Joseph em novembro de 2024 para atuar num espetáculo em San Diego, convidando-o posteriormente a integrar a digressão de 2025 e a participar no próximo álbum do artista. À medida que a relação profissional se tornava mais próxima, Smith terá dito ao músico que “tu e eu temos uma ligação especial, que não tenho com mais ninguém”, entre outras expressões semelhantes.

Joseph, que já tinha participado no programa “America’s Got Talent”, juntou-se à primeira fase da digressão em março de 2025, num espetáculo em Las Vegas, onde a produção reservou quartos de hotel para a banda e a equipa técnica. O músico alega que a sua mala, que continha a chave do quarto, desapareceu durante várias horas, tendo sido devolvida mais tarde pela administração, sendo que, segundo o processo, os membros da gestão eram as únicas pessoas com acesso ao quarto.

Nessa mesma noite, ao regressar ao quarto, Joseph afirma ter encontrado sinais de que alguém tinha entrado ilegalmente, incluindo toalhetes, um frasco de medicação para HIV com o nome de outra pessoa e um bilhete onde se lia: “Brian, volto até às 5:30, só nós (coração desenhado), Stone F”, o que o músico interpretou como um aviso de que “um indivíduo desconhecido regressaria em breve para manter relações sexuais” consigo.

Joseph comunicou o incidente à segurança do hotel, aos representantes de Smith e às autoridades através de uma linha policial não urgente. Dias depois, segundo a ação, um elemento da equipa de gestão culpabilizou-o pelo sucedido e informou-o de que estava despedido, sugerindo que o músico teria inventado a situação.

O processo refere ainda que, na sequência do despedimento, Joseph desenvolveu perturbação de stress pós-traumático e sofreu prejuízos económicos. O violinista pede uma indemnização por assédio sexual, despedimento ilícito e retaliação, ficando a definição dos danos a cargo de um júri.

