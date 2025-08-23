De acordo com Vivek Murthy, citado pela CNN, um em cada dois adultos nos EUA já relatou sentir-se só, números registados ainda antes da pandemia de Covid-19, que agravou o isolamento. A solidão, lembra o relatório, está associada a problemas como depressão, ansiedade, insónias, maior risco de doenças cardiovasculares e até menor esperança de vida.

O plano, apoiado pela administração do ex-presidente Joe Biden, assenta em seis pilares:

Reforçar a infraestrutura social: bibliotecas, espaços verdes, transportes públicos, associações locais, voluntariado e grupos religiosos. Políticas públicas pró-conexão: garantir que todas as decisões políticas consideram o impacto na coesão social. Sistema de saúde e saúde pública: formar profissionais para identificar e apoiar pessoas em risco de isolamento. Ambiente digital: exigir maior responsabilidade às tecnológicas, criar normas de segurança e promover ferramentas que favoreçam relações saudáveis. Produção de conhecimento: investir em investigação e dados para compreender melhor as causas e soluções da solidão. Cultura de conexão: promover valores como respeito, serviço comunitário e empatia em escolas, famílias, locais de trabalho e instituições.

“Tal como combatemos o tabaco, a obesidade ou a crise dos opiáceos, temos agora a obrigação de enfrentar a solidão”, sublinhou Murthy, defendendo que a ligação social deve ser tratada como uma necessidade básica, “tão essencial como água, comida ou abrigo”.

O relatório deixa ainda recomendações práticas a famílias e indivíduos, como dedicar tempo a atividades em conjunto sem ecrãs, incentivar amizades, praticar gratidão e reduzir o uso nocivo das redes sociais.

Exemplos práticos sugeridos:

Famílias: passar tempo juntos sem ecrãs, incentivar amizades e atividades em grupo, vigiar sinais de isolamento nos mais jovens.

Indivíduos: telefonar a amigos/família diariamente, reduzir uso nocivo das redes sociais, praticar gratidão e voluntariado.

Escolas, empresas e governos: criar espaços e políticas que favoreçam a interação e a pertença.

Com este alerta, Washington reconhece oficialmente a solidão como uma questão de saúde pública que exige resposta conjunta de cidadãos, instituições e empresas tecnológicas.