Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo as autoridades, os incêndios terão sido iniciados com recurso a chama direta, em áreas florestais junto a caminhos e próximas de zonas habitacionais. A rápida atuação dos Bombeiros Voluntários de Viseu foi essencial para impedir que os fogos atingissem maiores proporções e colocassem em risco a população e bens.

As ocorrências registaram-se em dias de alerta máximo, marcados por condições meteorológicas extremamente favoráveis à propagação de incêndios de grande escala, como temperaturas elevadas e baixa humidade.

O suspeito será agora presente ao Tribunal Judicial de Viseu, onde será sujeito ao primeiro interrogatório judicial e à determinação das medidas de coação a aplicar.

A investigação contou com o apoio do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural do Centro Litoral, que integra o ICNF, a GNR e a PJ, bem como do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Viseu.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.