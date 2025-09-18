Fontes citadas pela RBC indicam que Kozak terá apresentado uma carta de demissão no fim de semana e está a considerar propostas no setor privado. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) aponta para outra hipótese: a de que Kozak foi afastado por divergências com o presidente russo, após ter manifestado desejo de pôr fim à guerra.

“O afastamento de um alto responsável do Kremlin por ter defendido o fim da guerra indica que Putin e o seu círculo próximo estão cada vez mais coesos em torno de objetivos maximalistas na Ucrânia”, escreve o ISW.

Aliado antigo de Vladimir Putin, Kozak já teria, segundo o New York Times, aconselhado o presidente a não invadir a Ucrânia em 2022, e voltou este ano a defender negociações de paz e reformas internas — propostas que terão sido ignoradas.

Refinaria de petróleo em Volvogrado atingida por ataque de drones

No mesmo dia, uma refinaria de petróleo na cidade de Volvogrado, no sul da Rússia, foi atingida por vários drones durante a última noite, segundo informou o governador regional, Andrei Bocharov, citado pelo Ukrainska Pravda. A infraestrutura visada foi a refinaria Lukoil-Volgogradneftepererabotka, uma das mais importantes da região.

O ataque provocou a interrupção temporária das operações no aeroporto local, com o cancelamento de dois voos com destino a Moscovo. Além disso, destroços de drones caíram sobre o distrito de Krasnoarmeysky, causando danos em duas residências — sem registo de vítimas.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, a defesa aérea abateu 43 drones ucranianos nas regiões de Rostov, Volvogrado, Kursk e Belgorod, numa nova vaga de ataques atribuída a Kiev no âmbito da intensificação das ações ofensivas em território russo.