"Tens razão Isaltino, eu sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões, até devolverem aos portugueses tudo o que lhes roubaram!", escreveu André Ventura na rede social X.

A resposta veio depois de Isaltino Morais ter referido num vídeo publicado nas suas redes sociais, em resposta a André Ventura, que afirmou que se fosse primeiro-ministro o mandava prender.

O vídeo, publicado sexta-feira no TikTok e Instagram, arranca com Isaltino a atacar a máquina de propaganda do Chega, salientando que Ventura "mente sem vergonha nenhuma e as pessoas acham que aquilo é talento", "é a reencarnação do pior que o sistema tem" e é "um agente corruptor do sistema pela forma como surgiu".

"És mesmo ditador… Andrézito, não passas de um monstrinho que representa o pior do sistema… És um mentiroso cobarde, que enfrenta o povo rodeado de seguranças. Que se faz de forte com os imigrantes quando a policia te protege.

Mentiroso e cobarde André… Não passarás Andrézito! Não passarás", disse.

