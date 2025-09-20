Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Num vídeo publicado nas suas redes sociais, Isaltino Morais respondeu a André Ventura, que afirmou que se fosse Primeiro Ministro o mandava prender.
O vídeo, publicado sexta-feira no TikTok e Instagram, arranca com Isaltino a atacar a máquina de propaganda do Chega, salientando que Ventur “mente sem vergonha nenhuma e as pessoas acham que aquilo é talento”, “é a reencarnação do pior que o sistema tem" e é “um agente corruptor do sistema pela forma como surgiu”.
"És mesmo ditador… Andrézito, não passas de um monstrinho que representa o pior do sistema… És um mentiroso cobarde, que enfrenta o povo rodeado de seguranças. Que se faz de forte com os imigrantes quando a policia te protege.
Mentiroso e cobarde André… Não passarás Andrézito! Não passarás", disse.
