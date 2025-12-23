Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Chegou o tempo frio e as viagens para visitar os entes queridos de automóvel são mais frequentes. Preparar o carro para tal é essencial para garantir a segurança rodoviária, prevenir avarias e evitar despesas inesperadas.

Faróis e iluminação para uma condução segura

Com menos horas de luz natural, verificar, ou até reforçar, o sistema de iluminação do seu automóvel é essencial para melhorar a visibilidade. Não se esqueça também de verificar se tem o colete refletor e o triângulo, em caso de avaria, são essenciais para que os outros automobilistas o possam ver.

Travões e pneus

No inverno a humidade, a chuva e o gelo podem sobrecarregar o sistema de travagem. Não se esqueça de perceber se as suas pastilhas de travão não estão desgastadas ou até os próprios discos. Antes prevenir do que remediar.

Atenção aos pneus é também muito importante. É essencial verificar a sua profundidade e pressão e confirmar que não existem desgastes irregulares. Uma verificação regular permite reduzir o risco de derrapagens e melhorar significativamente a resposta do veículo na estrada. E atenção, se vai levar mais carga que o habitual, ajuste a pressão de acordo com as indicações do manual do seu veículo.

Manutenção da bateria

O frio reduz a capacidade das baterias, aumentando o risco de falhas no fornecimento de energia do carro. Testar ou substituir a bateria atempadamente, diminui o risco de paragens inesperadas.

