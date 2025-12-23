Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as recomendações da DGS estão evitar mudanças bruscas de temperatura, vestir-se por camadas, proteger extremidades com gorro, luvas e meias quentes, e usar calçado antiderrapante para prevenir quedas. A hidratação adequada é também salientada, incluindo o consumo de água, bebidas quentes e sopas, bem como refeições mais frequentes e ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, como frutas e legumes.

O organismo alerta ainda para a necessidade de evitar o consumo de álcool, que cria falsa sensação de calor, e alimentos fritos, gordurosos ou muito açucarados. Em casa, é recomendado não permanecer sentado por longos períodos e garantir que há medicamentos e alimentos suficientes, assim como identificar pessoas que possam ajudar os mais vulneráveis a aceder a estes bens essenciais.

O alerta surge numa altura em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas negativas em alguns distritos do Norte do país. A DGS reforça a importância de planear deslocações com antecedência e evitar esforços físicos no exterior, protegendo-se adequadamente e assegurando que todos os grupos mais vulneráveis se mantenham seguros e aquecidos.

