O Ministério Público de Munique e a Polícia da Baixa Francónia indicaram numa declaração conjunta que o suspeito tem dupla nacionalidade alemã e síria e que foi detido sem resistência no distrito de Kitzingen, localizado no centro do país.

As autoridades indicam existir "uma forte suspeita" sobre estas acusações, "após uma investigação exaustiva".

Acrescentaram ainda que outra pessoa, cuja identidade não foi revelada, prestou lealdade ao Estado Islâmico ao suspeito detido.

Por outro lado, as autoridades locais salientaram que "atualmente não há provas de planos concretos para ataque ou ameaças específicas por parte do suspeito".

O detido compareceu perante um juiz do Tribunal Regional Superior de Munique, que emitiu um mandado de detenção. Atualmente, está detido numa prisão na Baviera.

