O Banco de Sangue São João vai levar a sua brigada de colheita de sangue pela primeira vez a uma Unidade de Saúde Familiar (USF), numa iniciativa inédita marcada para esta quarta-feira, entre as 13h30 e as 19h00, na USF de Valongo.
A ação pretende captar novos dadores, essenciais para reforçar os stocks de sangue e assegurar a resposta a doentes em situações críticas.
A iniciativa conta com o apoio da autarquia e insere-se num esforço de responsabilidade social coletiva.
Com esta deslocação para fora de portas, a ULS São João reforça a aproximação aos Cuidados de Saúde Primários, tornando a dádiva de sangue mais acessível aos cidadãos e sensibilizando para a importância de manter reservas seguras e estáveis.
