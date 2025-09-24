Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Banco de Sangue São João vai levar a sua brigada de colheita de sangue pela primeira vez a uma Unidade de Saúde Familiar (USF), numa iniciativa inédita marcada para esta quarta-feira, entre as 13h30 e as 19h00, na USF de Valongo.

A ação pretende captar novos dadores, essenciais para reforçar os stocks de sangue e assegurar a resposta a doentes em situações críticas.

A iniciativa conta com o apoio da autarquia e insere-se num esforço de responsabilidade social coletiva.

Com esta deslocação para fora de portas, a ULS São João reforça a aproximação aos Cuidados de Saúde Primários, tornando a dádiva de sangue mais acessível aos cidadãos e sensibilizando para a importância de manter reservas seguras e estáveis.