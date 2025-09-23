Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A campanha de vacinação contra a gripe e a Covid-19 arranca esta terça-feira em unidades do SNS e farmácias, com o objetivo de imunizar 2,5 milhões de pessoas contra a gripe e 1,5 milhões contra a Covid-19 até ao Natal, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Sob o lema “Vacine-se e proteja os momentos mais importantes”, a campanha traz como novidade a vacinação gratuita contra a gripe para crianças entre os seis e os 23 meses e comparticipada para aquelas entre os dois e os cinco anos.

Segundo o subdiretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, a gripe em crianças pequenas pode causar doenças que, em alguns casos, exigem internamento, apesar de a recuperação ser geralmente completa.

O médico recordou à Lusa, na TSF, que devem vacinar-se os maiores de 60 anos, os doentes crónicos de todas as idades e os profissionais de saúde. As pessoas entre os 60 e os 84 anos podem vacinar-se em centros de saúde ou farmácias, enquanto os maiores de 85 anos terão acesso a uma dose reforçada da vacina contra a gripe, garantindo proteção extra.

O subdiretor-geral da Saúde garantiu que há vacinas disponíveis para todas as pessoas elegíveis e sublinhou que a imunização é o “meio mais simples e eficaz” de prevenir formas graves de doença.

A campanha, que decorre entre 23 de setembro e 30 de abril de 2026, visa proteger a população durante os meses de maior circulação de vírus, principalmente dezembro e janeiro.

A presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino, afirmou que a campanha será realizada em 2.500 farmácias, direcionada à população entre os 60 e os 84 anos, e alertou para a necessidade de confiar na ciência face à hesitação vacinal e à desinformação.