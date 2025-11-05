Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A vice-reitora para a Educação e Qualidade, Carla Amaral, diz que a instituição “está muito comprometida” em que as vagas para o curso de Medicina abram no ano letivo 2026/27, prevendo-se a formação de 40 estudantes por ano.

O reitor interino da UTAD, Jorge Ventura, considerou que a criação do curso de Medicina constitui “um marco fundamental e estratégico para a região, revestindo-se de elevado impacto científico, social e humano, que reforça o papel da UTAD na coesão territorial, na inovação e no desenvolvimento do interior do país”.

“Estávamos à espera disso, nós vamos ter um período condicional de dois anos, durante esses dois anos, teremos que cumprir condições que estão elencadas pela comissão de avaliação externa”, referiu.

Há ainda outras condições que, segundo a responsável, “não são difíceis de cumprir, exigiam é que houvesse a acreditação”.

O mestrado integrado em Medicina, que se quer criar em Vila Real, foi acreditado pela A3ES, por um período condicional de dois anos.

