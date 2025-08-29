Segundo informações do INEM, citadas pela SIC Notícias, os familiares contactaram de imediato o 112, perto da meia-noite. Uma ambulância dos Bombeiros de Castelo de Vide deslocou-se para o local e iniciou manobras de suporte básico de vida. A vítima foi transportada para o Hospital de Portalegre, onde acabou por ser declarado o óbito.

Miguel Lopes, da administração da ULS Alto Alentejo, confirmou que a VMER de Portalegre estava inoperacional por falta de elemento médico, uma situação recorrente na região. Só em agosto, já se registou outro caso semelhante: no dia 13, um homem morreu em Castelo de Vide durante um período em que a VMER também não estava disponível.

Entre janeiro e julho deste ano, a viatura médica esteve inoperacional quase 500 horas, apesar de dever garantir cobertura 24 horas por dia. Miguel Lopes explica que a situação é consequência de dificuldades na fixação e recrutamento de profissionais, agravadas durante os meses de férias de verão.

Para tentar resolver a situação, está marcada uma reunião de urgência com o INEM para 2 de setembro, que poderá envolver o reforço da formação VMER para médicos e enfermeiros, com o objetivo de garantir cobertura contínua no distrito.