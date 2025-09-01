Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O Infarmed anunciou a suspensão imediata da comercialização de vários lotes dos medicamentos Sertralina toLife 50 mg e 100 mg, depois de o fabricante, Towa Pharmaceutical, S.A., ter confirmado a existência de uma “impureza acima do limite aceitável”.
Segundo a SIC Notícias, trata-se de uma recolha voluntária da farmacêutica. A Infarmed comunicou também uma medida semelhante relativamente a alguns lotes de Sertralina Generis.
As entidades que tenham estes medicamentos em stock devem proceder à sua devolução e estão impedidas de os vender, dispensar ou administrar.
O Infarmed sublinha que os doentes não devem interromper o tratamento, devendo contactar o médico o mais rapidamente possível para avaliar se é necessária substituição por um fármaco alternativo.
