Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Infarmed anunciou a suspensão imediata da comercialização de vários lotes dos medicamentos Sertralina toLife 50 mg e 100 mg, depois de o fabricante, Towa Pharmaceutical, S.A., ter confirmado a existência de uma “impureza acima do limite aceitável”.

Segundo a SIC Notícias, trata-se de uma recolha voluntária da farmacêutica. A Infarmed comunicou também uma medida semelhante relativamente a alguns lotes de Sertralina Generis.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

As entidades que tenham estes medicamentos em stock devem proceder à sua devolução e estão impedidas de os vender, dispensar ou administrar.

O Infarmed sublinha que os doentes não devem interromper o tratamento, devendo contactar o médico o mais rapidamente possível para avaliar se é necessária substituição por um fármaco alternativo.