“Sabemos que os espaços verdes e azuis urbanos – como os parques – podem ser elementos centrais das paisagens urbanas, com um papel crucial na promoção do bem-estar e da saúde das populações. No entanto, não sabemos em que medida este impacto varia entre espaços e esse é um aspeto que pretendemos estudar neste projeto: ou seja, perceber quais os lugares que mais contribuem para o bem-estar da população”, revela Ricardo Almendra, docente da Faculdade de Letras da UC (FLUC) e investigador do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), em comunicado.

A investigadora do Centro de Neurociências e Biologia Celular da UC (CNC-UC), Anabela Marisa Azul, acrescenta que “não sabemos também quão conhecida é a biodiversidade que compõe os espaços verdes e azuis e de que modo a sua perceção influencia um usufruto regular e se esse usufruto se traduz em saúde e bem-estar”.

Centrada em Coimbra, a investigação pretende “contribuir para o planeamento integrado de infraestruturas e espaços naturalizados em ambiente urbano que promovam melhor qualidade de vida e estilos de vida mais sustentáveis”, avança Ricardo Almendra.

De forma a compreender melhor como os cidadãos se relacionam com os espaços verdes urbanos, a equipa do BLINC vai desenvolver diversas atividades com a população durante o mês de novembro.

No dia 18 de novembro, decorrerá o BioBlitz de Cogumelos, no Jardim da Sereia, a partir das 9h30. Segundo Anabela Marisa Azul, “os participantes terão oportunidade de identificar cogumelos, abordar aspetos ecológicos, culturais, científicos sobre os fungos, e relacionar essas perceções com o modo como habitualmente desfrutam do espaço em que estarão a desenvolver esta atividade”. A participação é aberta a toda a comunidade, mediante inscrição prévia aqui.

A segunda atividade, a decorrer ao longo de novembro, “pretende medir os impactos da utilização de espaços verdes nos níveis de stress da população jovem que os utiliza”, adianta Ricardo Almendra. Em colaboração com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da UC (FCDEFUC), será realizada a medição de padrões de movimento e stress, com recurso a amostras de saliva de participantes que frequentem espaços como a Mata Nacional do Choupal e o Parque Verde do Mondego.

Podem participar jovens entre os 18 e os 30 anos, sem diagnóstico prévio de doenças cardiovasculares, respiratórias, metabólicas ou neuropsiquiátricas, e com capacidade para realizar uma caminhada. As inscrições estão disponíveis aqui.

O projeto BLINC conta com uma equipa multidisciplinar que integra especialistas das áreas de geografia, ecologia, arquitetura paisagística, biologia, bioquímica, medicina, políticas públicas e ciências do desporto. É financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), no âmbito do Concurso de Projetos Exploratórios em Todos os Domínios Científicos.

