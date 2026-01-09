Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Instalado no Polo I da universidade, junto aos Serviços Académicos, o centro funciona como um ponto de contacto aberto à comunidade, promovendo iniciativas, sessões de esclarecimento e atividades relacionadas com a UE. A criação deste espaço surge num ano simbólico, marcado pelos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, antecessora da atual União Europeia.

O projeto resulta de uma candidatura coordenada pelo docente Bruno Ferreira Costa, da Faculdade de Artes e Letras, que mereceu uma avaliação amplamente positiva pela relevância das atividades propostas, conhecimento do território e experiência no contacto com públicos diversificados.

O centro conta com uma equipa multidisciplinar, integrando docentes de Ciência Política e Relações Internacionais, Comunicação e Sociologia, bem como dois doutorandos das áreas da Comunicação e da Ciência Política, ligados também à investigação europeia.

Além de um espaço próprio para atendimento ao público e organização de eventos, o Centro Europe Direct Beira Interior aposta na divulgação de informação e no reforço da literacia europeia, tendo como públicos prioritários a comunidade académica, estudantes do ensino básico e secundário e a sociedade civil, em particular associações de âmbito local e regional.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.