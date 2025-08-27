"Vamos retomar a gestão total pelo Departamento dos Transportes e vamos fazer investimentos para garantir que esta estação não esteja suja e que não haja sem-abrigo", garantiu o secretário dos Transportes, Sean Duffy, durante a apresentação dos novos comboios de alta velocidade NextGen Acela, na Union Station.

Duffy, que estava ao lado do presidente da Armtrack, a empresa pública de transportes ferroviários dos EUA, defendeu que a estação deve ser um "local atrativo" e que tem sido negligenciada.

"Precisamos de investir aqui, (a estação) tem sido negligenciada durante décadas e isso nota-se. Queremos fazer deste lugar a estação de comboios mais importante, não só da América, mas do mundo", sublinhou.

A estação central, embora seja propriedade do Departamento de Transportes, era até agora controlada pela empresa privada Union Redevelopment e pela Amtrak.

Nas últimas semanas, Trump aumentou o número de agentes federais e de imigração na capital do país, ao mesmo tempo que assumiu o controlo do departamento de polícia da cidade e ativou 800 membros da Guarda Nacional, que somados aos soldados enviados por outros seis estados republicanos perfazem um total de dois mil operacionais mobilizados. A Union Station tem sido um dos locais da capital federal onde o exército tem estado mais presente.